Slachtoffers Chroom-6 woedend op Defensie

SCHINVELD/COEVORDEN - Een stichting die de belangen van chroom-6-slachtoffers behartigt, is laaiend op Defensie.

Deze mensen, die ooit werkten in onderhoudswerkplekken van het leger en daar ziek werden, vinden de deze week bekendgemaakte compensatieregeling van Defensie schandalig. Ze willen een betere regeling die recht doet aan het leed dat hun is aangedaan.Het gaat om vele honderden oud-werknemers van zogenoemde POMS-sites, waar NAVO-legermaterieel decennialang werd onderhouden met de giftige stof chroom-6 zonder dat de werknemers voldoende bescherming kregen. Onder meer in Coevorden en Ter Apel waren deze POMS-sites gevestigd.Velen werden ziek van de verf of stierven eraan. Defensie presenteerde deze week een compensatieregeling die echter veel ziekten uitsluit en volgens de slachtoffers een schijntje is.De Stichting Gedupeerden Gevaarlijke Stoffen NL-POMS uit donderdag in een open brief aan Defensie en de vakbonden haar ongenoegen. Volgens de stichting worden de zieke oud-werknemers opnieuw geschoffeerd en met een fooi weggestuurd.