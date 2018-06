Deel dit artikel:











Wensen van cliënten Vanboeijen worden vervuld De cliënten werden verrast (foto: RTV Drenthe)

ASSEN - Cliënten van Vanboeijen in Assen zagen gisteren hun wensen in vervulling gaan. Thema van dit zogeheten Boeijende Wensengala was Glitter & Glamour.

Tijdens deze avond kwamen speciale gasten langs om de cliënten en bewoners te verrassen. Zo mag een van de cliënten komend voetbalseizoen naar FC Emmen tegen Ajax. Een andere man wilde graag allemaal vrouwen in bruidsjurken zien. Om die wens in vervulling te laten gaan, werden allemaal bruiden opgetrommeld.



De gala-avond is een initiatief van Stichting Vrienden van Vanboeijen. Die stichting biedt financiële ondersteuning voor verschillende projecten.