Ruim 150 slachtoffers chroom-6 op infobijeenkomst in Almelo

ALMELO/COEVORDEN - In Almelo is vanmorgen de tweede informatiebijeenkomst begonnen over het gebruik van kankerverwekkende verf bij Defensie.

In de zaal zitten ruim 150 oud-defensiemedewerkers en nabestaanden. Woensdag was in Roermond eenzelfde info-ochtend.De bijeenkomsten zijn bedoeld om slachtoffers een toelichting te geven op een rapport van het RIVM dat afgelopen maandag verscheen. Daaruit bleek dat defensiemedewerkers tussen 1984 en 2006 onbeschermd met de gevaarlijke verf werkten.Defensie wist dat het gevaarlijk was, maar niemand bracht het personeel op de hoogte. Het onderzoek richtte zich op vijf zogenaamde POMS-locaties, opslag- en onderhoudsdepots van de NAVO, die onder andere te vinden waren in Coevorden en Ter Apel.Veel slachtoffers zijn ontevreden over de regeling die Defensie heeft gepresenteerd . Ronald van der Graaf, die namens het RIVM in de onafhankelijke onderzoekscommissie zat, gaf vanochtend een toelichting op het rapport.Op dit moment loopt ook nog een onderzoek naar een andere verf soort, namelijk CARC. "De conclusies kunnen ertoe leiden dat de lijst met ziektes op de POMS wordt uitgebreid."