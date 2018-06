Deel dit artikel:











Drents Kamerkoor zingt vijftig jaar samen: vriendenclub in harmonie Het koor bestaat vijftig jaar (foto: Jeroen Willems / RTV Drenthe) Zondag is er een jubileumconcert (foto: Jeroen Willems / RTV Drenthe)

ASSEN - Tien sopranen, tien alten, acht tenoren, acht bassen en een dirigent. Dat is het Drents Kamerkoor. De ervaren amateurzangers vieren dit jaar hun vijftigjarig jubileum.

Dat gebeurt met een jubileumconcert, aanstaande zondag in de Adventskerk in Assen. Het koor voert ‘Petit Messe Solennelle’ van Rossini uit met gastzangers van het Nederlands Kamerkoor.



Tienstemmig

"We zijn vijftig jaar oud. We zijn in 1968 opgericht. We zijn op leeftijd en dus vonden we dat we ook iets moois moesten brengen. Dat doen we door een kleine, plechtige, maar ook vrolijke mis op te voeren. Dat past dus heel goed bij een vijftigjarig jubileum", zegt voorzitter Frits van Dijk, die zelf bas/bariton zingt in het koor.



Dirigent Dick Dijk werkt al twintig jaar met het koor. Hij noemt het een koor van hoog niveau. "Er zit heel veel ervaring in het koor zo door de jaren heen. We zijn ooit vierstemmig begonnen, tot inmiddels acht- of zelfs tienstemmig toe", aldus Dijk.



Naast de muziek is voor de koorleden ook de vriendschap belangrijk. "Het is echt een vriendenclub die heel veel lief, maar ook wel leed met elkaar gedeeld heeft. En dat gaat echt in heel goeie harmonie", zegt Dijk.



Uitdaging

Ria van Loon uit Assen zong eerst popmuziek, maar maakte twintig jaar geleden op aanraden van haar zus de overstap naar het klassieke Drents Kamerkoor. Een stap waar ze zeker geen spijt van heeft. "We zingen gewoon heel afwisselende muziek. Van echt oud-klassieke muziek tot hedendaagse componisten. Vrij pittige muziek ook en ik vind het ook leuk om een uitdaging te hebben", zegt Van Loon.



Het koor kijkt erg uit naar het jubileumconcert van aanstaande zondag. Vorige week hebben de muzikanten in een speciaal koorweekend de laatste puntjes op de i gezet. "Het is ook bijzonder, want Rossini gebruikt een piano en een drukwindorgel. Dat levert als begeleiding van het koor ontzettend mooie lijnen op. Dat moet dus eigenlijk iedereen meemaken. Ook al heb je geen verstand en kennis van klassieke muziek", zegt voorzitter Frits van Dijk.