Gemeente Noordenveld houdt zes miljoen euro over van vorig jaar

RODEN - De gemeente Noordenveld staat er financieel goed voor. De gemeente houdt zes miljoen euro over, onder meer door kavelverkoop en hogere rijksbijdragen.

Ook de komende jaren hoeft de gemeente zich geen zorgen te maken. Verwacht wordt dat Noordenveld het financieel goed blijft doen. Zo krijgt de gemeente een rijksbijdrage die in 2022 oploopt tot 4,4 miljoen euro. Wel moet er nog rekening gehouden worden met mogelijke wijzigingen in de verdeling van de uitkeringen uit het gemeentefonds. Vorig jaar hield de gemeente ook geld over. Het ging toen om een overschot van ruim twee miljoen euro. De meevaller had de gemeente toen te danken aan meer grondverkoop in de uitbreidingsplannen Lange Streeken in Peize en het Roderveld in Roden.Op 4 juli bespreekt de raad de jaarrekening en de zogeheten perspectiefnota.