Modezaak verkast naar voormalig V&D-pand Assen

ASSEN - Modewinkel Jeans Centre verhuist naar het voormalige V&D-pand aan het Koopmansplein in Assen. Daarmee komt er voor het eerst sinds de sluiting van het warenhuis weer een winkel in het pand.

De winkel zit nu nog aan het Mercuriusplein, maar kan in het veel grotere pand aan het Koopmansplein uitbreiden. Daarmee is het voormalige V&D-pand nog niet vol, zegt voorzitter Caspar Wortmann van de Vereniging Vastgoedeigenaren Assen Centrum (VVAC). "Maar het is een eerste stap." V&D sloot in februari 2016 de deuren.Op dit moment wonen vier mensen antikraak in het grote winkelpand. Die kunnen er voorlopig wat Wortmann betreft wel blijven. Het pand krijgt een nieuwe indeling en een nieuwe gevel, daarvoor ligt een vergunningaanvraag bij de gemeente. Wortmann verwacht dat de aanpassingen van het pand dit najaar klaar zijn. Daarna komt de modezaak in het pand.Wortmann verwacht dat in totaal zo'n 1,8 miljoen euro in de Asser binnenstad wordt geïnvesteerd de komende tijd. Behalve de verhuizing van Jeans Centre, gaat Schomaker Mannenmode zijn winkel aan de Weierspoort bijvoorbeeld flink uitbreiden en komt aan de Noordersingel een Spar City Store.Volgens de VVAC-voorzitter durven winkeleigenaren in het stadscentrum weer te investeren nu de plannen voor de OutleTT van de baan zijn