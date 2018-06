Stelling: Ik wil best buiten de spits reizen als dat goedkoper is

ASSEN - NS-topman Roger van Boxtel wil reizigers meer spreiden door treinkaartjes rondom de spits goedkoper te maken.

Als de reiziger de spits tussen 7.30 en 8.30 uur mijdt, krijgt hij 40 procent korting. "Betere spreiding is de enige manier om uitpuilende treinen in de ochtendspits terug te dringen en meer automobilisten naar het openbaar vervoer te lokken", zegt hij in De Telegraaf.Het geld voor die korting heeft de NS volgens Van Boxtel echter niet. "Ik wil het treinkaartje graag goedkoper maken. Extra korting in de randen van de spits kost ons jaarlijks 35 miljoen euro."Voor die goedkopere treinkaartjes heeft de NS-baas het kabinet gevraagd dat bedrag op te nemen in het budget om de klimaatdoelen te halen. "We willen dat forensen zoveel mogelijk de trein kiezen om files en vervuiling tegen te gaan. Dan moet het ov een betaalbaar, snel en comfortabel alternatief zijn", zegt Van Boxtel.