Groeten uit Grolloo: Egbert Streuer is de meest bescheiden wereldkampioen ooit Groeten uit Grolloo over Egbert Streuer (Foto: RTV Drenthe)

WARMING-UP - In de Warming-Up geeft Johan Derksen iedere vrijdag, in de rubriek 'Groeten uit Grolloo', zijn ongezouten mening over de sport met een Drents tintje. In juni staat de Warming-Up in het teken van sporthelden van weleer. Vandaag staat Egbert Streuer centraal.

Derksen vindt Streuer de meest bescheiden wereldkampioen ooit. Maar de buurman van 'de snor' heeft net zoveel voor Grolloo betekend als Harry Muskee. "Dus naast het beeld van Harry Muskee komt er ook een beeld van Egbert Streuer. Zullen we dat afspreken?"



De Warming-Up is iedere vrijdag om 17.16 uur te zien op TV Drenthe en wordt daarna elk uur herhaald.