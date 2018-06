Kan Norg straks wel een hevige regenbui aan?

NORG – Norg kampt bij hevige regenbuien steevast met wateroverlast. Vorige week stonden de straten opnieuw blank, zelfs nadat de gemeente Noordenveld precies om die reden vorig jaar de wegen aanpakte.

De brandweer moest er zelfs voor uitrukken. Ze zette de straten af, net als in 2015. Toen stonden de Laan van Havezathen, Grootveenweg, Nachtegaalstraat en Tortelstraat niet één, maar zelfs vier keer onder water. Reden genoeg voor de gemeente om maatregelen te treffen.Zo werd er een duiker geplaatst bij de Laan van Havezathen, zodat het water weg kon stromen. Toch stond deze straat vorige week weer onder water.“De werkzaamheden hebben niet het gewenste effect gehad”, erkent wethouder Kirsten Ipema. Het overtollige water moet voorbij een voetpad. Dat zou op één plek iets verdiept worden, zodat het water eroverheen kan stromen, maar de gemeente besloot uiteindelijk toch anders. Ipema: “We kregen alleen opmerkingen over de toegankelijkheid, omdat voetgangers naar beneden moesten lopen en dan weer omhoog. Daarom kozen we toch voor een recht voetpad en een duikertje.”Precies dat duikertje is de boosdoener van de ondergelopen Laan van Havezathen, want hij blijkt niet goed genoeg te werken. Ipema: “We gaan daarom toch terug naar het oorspronkelijke plan: een verdiept voetpad. Dan is mogelijke wateroverlast bij deze straat in ieder geval per direct verholpen.”Voor de andere straten en ook voor De Brinkhof is nog geen oplossing gevonden. Het multifunctionele centrum in het dorp liep vorige week veel schade op, na de hevige regenbui. Het water stroomde via alle ingangen het bebouw in, waardoor de vloeren onder water kwamen te staan. De parketvloer is ondertussen verwijderd, omdat hij bol stond. Ook grote delen vloerbedekking moeten worden weggehaald.“Ook hier moeten we een oplossing voor bedenken, maar dat ligt wat ingewikkelder”, zegt de wethouder. “Dan moet eerst duidelijk zijn wat er in de toekomst gaat gebeuren met dit gebouw.”