Het nieuws in een minuut: 8 juni Grolloo staat dit weekend in het teken van de blues (foto: Fred van Os / RTV Drenthe)

In Almelo is vanmorgen de tweede informatiebijeenkomst begonnen over het gebruik van kankerverwekkende verf bij Defensie. Verder in het nieuws in een minuut: Grolloo begint vol te lopen met bluesfans en de schietvereniging in Beilen bestaat 40 jaar.