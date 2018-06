Deel dit artikel:











Muzieklijst Harry's Blues zondag 10 juni 2018

Blind Willie Johnson leefde van 1897 tot 1945 in Texas. Behalve blueszanger was hij ook evangelist. Zijn krachtige stem leende zich prima voor openluchtpredikaties. Hij werd op z’n zevende blind doordat hij tijdens een gevecht tussen zijn ouders loog in zijn ogen kreeg. Ondanks zijn blindheid leerde hij gitaarspelen en concentreerde hij zich op bottleneckspel.Met een flessenhals of zakmes over de snaren. De laatste vorm noemde men ook wel ‘ slide’. Hij maakte maar een beperkt aantal opnamen maar werd wel de best verkochte zwarte artiest van Columbia in de dertiger jaren. Zijn werk is veel gecoverd door andere artiesten. In 1986 verscheen een album met zijn composities door anderen uitgevoerd.