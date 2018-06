Zoek het uit! - Onweer op de Hondsrug, of eiken op de brink?

ASSEN - Een oude uitspraak op de Hondsrug luidt: 'Als een onweersbui uit het oosten de Hondsrug op komt, krijg je zwaar weer.' Klopt dit wel? En waarom staan er op een brink meestal eikenbomen, en niet bijvoorbeeld iepen of kastanjes?

Marcel uit Nieuw-Buinen stuurde de vraag in of de Hondsrug van invloed is op het weer. Onweerswolken, buien, hoe verhouden die zich tot de zandrug van zeven kilometer lang? Gerbrand uit Drouwen vraagt zich af wat er waar is van de bovengenoemde uitspraak. Hoe zit dat eigenlijk, De Hondsrug en het weer?De meeste Drentse dorpen hebben er een, of soms meer: een brink. Een driehoekig lapje grond met daarop een flink aantal bomen, meestal eiken. Maar waarom zijn dit eigenlijk eikenbomen? Jasper uit Klijndijk vroeg het zich af en stuurde zijn vraag naar Zoek het uit! Op welke vraag wil jij het antwoord weten? Stem nu, en wie weet zoeken wij het voor je uit!In mei kon je kiezen tussen vragen over wegenbelasting en enkelbanden. De vraag 'Waarom betalen wij in Drenthe de meeste wegenbelasting van Nederland?' haalde verreweg de meeste stemmen binnen, namelijk 1.561. De vraag 'Hoe werkt een enkelband' kon rekenen op 336 stemmen. In totaal brachten 1.897 mensen hun stem uit.We gaan dus aan de slag met de vraag: 'Waarom betalen wij in Drenthe de meeste wegenbelasting van Nederland?'. Heb jij een tip die kan helpen bij het vinden van een antwoord op deze vraag? Laat het ons weten! Heb je zelf een vraag waarvan je denkt: 'Zoek het uit!'? Stuur 'm in en wie weet gaan wij binnenkort op zoek naar het antwoord.