40 jaar Schietsportvereniging Beilen: inspanning en ontspanning tegelijkertijd Schietsportvereniging Beilen is trots dat ze het NK militair pistool mag organiseren (foto: RTV Drenthe)

BEILEN - Apetrots zijn ze bij Schietsportvereniging Beilen. De vereniging, die dit jaar 40 jaar bestaat, mag het NK militair pistool organiseren.

Geschreven door Josien Feitsma

"We hebben dan ook alles uit de kast gehaald om het voor elkaar te krijgen", zegt voorzitter Jan Kiers. Het NK wordt dit weekend gehouden.



Verschillende afstanden

Tijdens het NK wordt vanaf drie afstanden geschoten: 25 meter, 20 meter en 15 meter. Bij de verschillende afstanden horen verschillende technieken en mikpunten. Ook varieert de positie van de schutter.



Bij de kortste afstand moet de schutter geknield schieten. Degene die uiteindelijk de meeste punten behaalt door de meeste kogelgaten in de roos te schieten, wint het kampioenschap.



Strengere regels

De leden van SV Beilen hebben de afgelopen jaren veel veranderingen in hun sport meegemaakt. "Dat heeft heeft een heleboel met wetgeving te maken. De regels zijn strenger geworden, omdat we nare dingen hebben meegemaakt hier in Nederland, maar ook in het buitenland. Dat heeft zijn weerslag gehad op de wetgeving. Als schietvereniging lig je wat meer onder een vergrootglas", legt lid Peter Gerding uit.



Het NK in Beilen is voor Gerding, die landelijk op hoog niveau meedraait in de schietsport, een thuiswedstrijd. Dat de regels de afgelopen jaren zijn aangescherpt, maakt de sport voor hem niet minder leuk.



'Het ultieme gaatje'

"Het mooie van de schietsport is dat het inspanning en ontspanning tegelijk is", aldus voorzitter Kiers. "Ook de fysieke en psychische effecten ervan maken het interessant. Uiteindelijk draait het om wat er nodig is om daadwerkelijk het ultieme gaatje op de goede plek te schieten."