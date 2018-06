Deel dit artikel:











De turbo's van Dwingeloo: atleten Egbert Nijstad en Roelof Veld Atleten Roelof Veld en Egbert Nijstad zetten AVD op de kaart (foto: RTV Drenthe)

ATLETIEK - Samen waren ze goed voor 32 nationale titels. Variërend van de middellange afstanden tot de marathon: atleten Egbert Nijstad (75) uit Dwingeloo en Roelof Veld (73) uit Ruinen.

Geschreven door Karin Mulder

Met hun prestaties zetten ze Atletiek Vereniging Dwingeloo (AVD) in de jaren zeventig op de kaart.



24 nationale titels voor Egbert Nijstad

Egbert Nijstad pakte op z'n 22e zijn eerste veldlooptitel op de tien kilometer. Ondanks dat hij als politieagent naar Arnhem verhuisde, bleef hij lid van AVD. Tien jaar lang bepaalde hij het gezicht van Nederland op de langere afstanden. Op zijn erelijst prijken 24 nationale titels en tientallen records variërend van de 1500 meter tot de 25 kilometer. Zowel op de baan als op de weg.



Bij de Europese indoorkampioenschappen in 1972 in Rotterdam liep hij de drie kilometer in een nieuw Nederlands record: 7.54.6 minuten. In 1975, aan het einde van zijn carrière, werd hij op z'n trouwdag geëerd met een straatnaam in zijn geboorteplaats Dwingeloo: de Egbert Nijstadlaan.



Roelof Veld acht keer Nederlands kampioen

Roelof Veld werd in de jaren zeventig acht keer Nederlands kampioen. Hij veroverde z'n titels op de 3000 meter steeple-chase, de 10 kilometer, de 25 kilometer en op de marathon.



In 1978 vestigde hij een Nederlands record op de marathon (2.14.02) dat lang stand hield. Daarnaast werd hij in 1973 geselecteerd voor het EK indoor in Rotterdam en in 1978 voor het EK in Praag.



Na zijn actieve topsportcarrière ging hij succesvolle atleten coachen als Gerard Nijboer, Marti ten Kate, Gerard en Henk Mentink, John Vermeulen en Gerard Kappert.