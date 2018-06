Deel dit artikel:











Minister wil dat regio's om geld komen vragen Minister Schouten roept regio's op aan te kloppen om financiering (foto: ANP/Remko de Waal)

DEN HAAG - Regio's die om geld verlegen zitten, kunnen zich melden in Den Haag. Het kabinet heeft 200 miljoen euro klaarliggen voor projecten om er de leefbaarheid te versterken en roept de regio's op met plannen te komen.

Per project wil verantwoordelijk minister Carola Schouten tussen de 5 en 40 miljoen euro bijdragen. Ze gaat waarborgen dat alle windstreken aan bod komen.



Zelf evenveel betalen

Regio's kunnen met het geld de lokale economie versterken, maar ook de zorg, het onderwijs of de natuur, aldus Schouten. Om in aanmerking te komen voor een bijdrage, moet een regio wel aan een aantal voorwaarden voldoen.



Zo moet de regio zelf minstens zoveel geld steken in het project en dient dat de hele regio ten goede te komen. Dat moet voorkomen dat gemeenten met het geld "bijvoorbeeld gaten in hun begroting dichten''. Schouten heeft "al veel enthousiaste reacties gezien en ook al plannen''.



Regiofonds

Het kabinet trok bij zijn aantreden bijna een miljard euro uit voor het regiofonds. De helft daarvan is besteed aan een zestal projecten die het kabinet voorrang wilde geven, zoals de ontmanteling van oude kerncentrales, het achteropgeraakte Rotterdam-Zuid en de krimpprovincie Zeeland. Van het overgebleven geld komt nu 200 miljoen vrij en in een tweede ronde de rest.



Gegadigden kunnen tot 1 september bij Schouten aankloppen. Uiterlijk volgend voorjaar wil de minister de plannen beklinken.