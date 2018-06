Zoek het uit! - Heeft Rusland ook last van aardbevingen door gaswinning?

ASSEN - Meerdere plekken in Drenthe worden als gevolg van de winning van aardgas geteisterd door aardbevingen.

Een deel van het gas dat we in Nederland gebruiken, komt uit Rusland. Daar wordt op grote schaal gas gewonnen. Maar hebben ze daar ook last van aardbevingen?Deze vraag kwam binnen bij de Zoek het uit!-redactie. Afreizen naar Rusland om daar op onderzoek uit te gaan, was jammer genoeg een beetje lastig, dus ging ik maar gewoon vanuit ons eigen plekje in Assen op zoek naar het antwoord.Dat er aardbevingen zijn in Rusland, is gemakkelijk te achterhalen. Volgens een website die internationaal alle bevingen bijhoudt , is er bijna elke dag wel een aardbeving ergens in Rusland. Maar Rusland is groot - Nederland past ongeveer 411 keer in het land - en een stuk dunner bevolkt dan Nederland.Aardbevingen genoeg dus, in het grootste land ter wereld. Maar zijn deze bevingen een gevolg van de gaswinning in het land? Mijn zoektocht voert me naar de instantie die in Nederland alles weet van seismologie en die de aardbevingen bijhoudt: het KNMI.Een woordvoerder van het KNMI weet me te vertellen dat het afhangt van verschillende factoren of er aardbevingen ontstaan als gevolg van gaswinning, zoals bijvoorbeeld de bodemsoort van het gebied. Er zijn bij het KNMI geen cijfers bekend over Russische gaswinning en Russische aardbevingen, dus helaas kunnen de deskundigen van het Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut me niet verder helpen.Voor een andere vraag, over het mogelijk inzakken van de Hondsrug door aardgaswinning , sprak ik eens met geoloog Wytse Sikkema van Geopark De Hondsrug. Wellicht kan hij ook iets vertellen over aardbevingen in Rusland, bedacht ik tijdens mijn zoektocht. Een mailtje biedt uitkomst: “Veel van het Russische gas komt inderdaad uit enkele grote gasvelden in Noord-Siberië, uit Yamburg en Urengoy. Deze zijn nog twee tot drie keer groter dan het Groninger gasveld. Deze velden liggen in vrijwel onbewoond gebied, dus er zullen weinig klachten zijn over aardbevingen.”De geoloog vervolgt: “De kans op aardbevingen neemt in het algemeen toe met de grootte van het gasveld en de dikte van het gasreservoir. Omdat deze Russische velden zo groot zijn, kun je er wel vanuit gaan dat er ook geïnduceerde aardbevingen voorkomen. Maar de Russen hebben hier heel weinig over gepubliceerd, dus het is moeilijk te achterhalen.”Een zeker antwoord op de vraag is dus, zonder de precieze gegevens uit Rusland, niet te achterhalen. Wel is het aannemelijk dat er door de gaswinning in Rusland ook dáár aardbevingen zijn.Heb jij nou ook een vraag waarvan je denkt goh, hoe zit dat eigenlijk? Stuur hem in en wij zoeken het voor je uit!