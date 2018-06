Huisartsen willen meer invloed op toekomstplan Treant

ASSEN - De Huisartsenkring Drenthe vindt dat Treant ruimte voor de kring moet maken aan tafel. Drentse huisartsen zijn bezorgd dat Treant beslissingen neemt over de ziekenhuizen zonder rekening te houden met de ontwikkeling van de huisartsenzorg.

Het bestuur van Treant staat onder druk. De ziekenhuizen in Emmen, Hoogeveen en Stadskanaal draaien miljoenenverliezen.Specialisten, bijvoorbeeld gynaecologen, zijn niet over te halen naar Drenthe te komen en de eisen worden steeds hoger. Treant heeft daarom een voorlopige regiovisie opgesteld. De huisartsen willen samen met de zorggroep bepalen hoe de definitieve versie er uit komt te zien.De huisartsen vinden dat de regiovisie tot nu toe te veel vanuit het perspectief van het ziekenhuis geschreven. "Huisartsen en specialisten moeten samen bepalen wat de beste oplossing is voor de toekomst van de zorg in Drenthe. Er verschuift steeds meer zorg naar de thuissituatie en daar hebben de huisartsen de regie", zegt Lamiek Westerhof van de Huisartsenkring Drenthe.Huisartsen maken zich bijvoorbeeld zorgen over de aangekondigde sluiting van de afdeling verloskunde in het Bethesda ziekenhuis in Hoogeveen en het Refaja ziekenhuis in Stadskanaal. Westerhof: "Wij zeggen als huisartsen: laten we nu alsjeblieft eerst met elkaar vaststellen wat de gevolgen zijn van zo'n verstrekkende beslissing, vooral in Hoogeveen, voordat er zo'n verstrekkende beslissing genomen wordt."Volgens Westerhof moet Treant er met name voor waken onomkeerbare beslissingen te nemen."Er komen grote veranderingen op ons af. De uitdaging is: hoe kunnen we in de toekomst op een goede manier in Drenthe zorg blijven bieden?", zegt Westerhof.Er komen volgens de Huisartsenkring veel meer mensen van boven de 65 jaar bij. Westerhof: "In 2040 is dertig procent van de inwoners van Drenthe 65-plusser. Ook neemt de beroepsbevolking af, dus zijn er minder dokters, huisartsen en verpleegkundigen. De vraag is hoe we dat gaan doen."Aanstaande woensdagavond heeft de Huisartsenkring een gesprek met Treant.