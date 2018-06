Deel dit artikel:











EK dressuur voor jonge ruiters verplaatst naar Exloo Het Hippisch Centrum Exloo mag het EK dressuur U25 organiseren (foto: Steven Stegen/RTV Drenthe)

PAARDENSPORT - Het geplande Europees Kampioenschap U25 Dressuur wordt verplaatst van Roosendaal naar Exloo. Hippisch Centrum Exloo wordt het nieuwe decor van de beste jonge dressuurruiters van Europa.

Het hippisch centrum Den Goubergh in Roosendaal kan het EK vanwege organisatorische problemen niet organiseren, dus krijgt Exloo de eer.



'Dit wordt een knaller'

Bestuurslid Ciska Paping van Hippisch Centrum Exloo is verheugd dat Exloo gastheer mag zijn van het EK. Paping: "Het is een heel groot evenement en we zijn ontzettend blij dat we dat hier in Drenthe mogen organiseren. Dit wordt een knaller."



Naast het kampioenschap zal in hetzelfde weekend een CDI voor de jeugd worden georganiseerd in Exloo. In de loop van volgende week zal het programma bekendgemaakt worden.



Drenten

Of er ook Drenten meedoen aan het EK U25 is nog niet bekend. De kwalificatiewedstrijden zijn nog in volle gang. Het EK zal volgens het oorspronkelijke plan plaatsvinden tussen 13 en 17 augustus.