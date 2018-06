Deel dit artikel:











Slootjesdagen 2018: Ken jij alle waterbeestjes? Doe de test Ken jij alle waterdiertjes al? (foto: RTV Drenthe/Edwin van Stenis)

Wat leeft er allemaal in de sloten. Om dit goed in kaart te brengen houdt IVN dit weekend een onderzoek tijdens de Slootjesdagen 2018. Ook in Drenthe kun je meehelpen. Maar weet jij ook welke beestjes je tegenkomt?









Wil je zelf ook meehelpen aan het onderzoek? Om je een handje te helpen hebben wij een aantal dingen op een rijtje gezet. Ook kun je via deze link een gratis zoekkaart downloaden van IVN.Wil je zelf ook meehelpen aan het onderzoek? Hier en hier vind je alle Drentse activiteiten van afdelingen van IVN Regio Noord.