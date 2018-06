Ondernemen in Drenthe: 'Er kon wel wat horeca bij in Havelte'

HAVELTE - Je bent eigenaar van een supermarkt en ziet een voormalig hotel en restaurant leeg staan en verpauperen. Normaal zou je je twee keer achter de oren krabben voordat je zo'n project zou beginnen. Ondernemer Abe Brouwer uit Havelte niet. Hij kocht het pand.

Binnen een mum van tijd is het voormalige hotel en restaurant Hoffmans Vertellingen omgebouwd tot een nieuw etablissement: Eten en Slapen. Brouwer wist eigenlijk niet zo goed waar hij aan begon."Ik ben drie weken bezig in de horeca. Dat is wel topsport. Ik begin 's morgens rond zeven uur in de horeca, dan naar de supermarkt en later weer terug."Brouwer runt het restaurant samen met zijn vrouw Petra. "Ik miste een hotel in Havelte en een plek waar je langer kan tafelen. Een trendy en hip restaurant." Voorlopig zal het even buffelen zijn om beide bedrijven goed te leiden. Brouwer hoopt dat het binnen een aantal maanden iets rustiger wordt.Recreatie en toerisme zijn in een gemeente als Westerveld een grote werkgever. Na jaren van achteruitgang neemt het aantal overnachtingen weer toe. Mark Bergmans is ondernemer in Dwingeloo. Hij heeft samen met zijn vrouw twee hotels en restaurants. Hotel Wesseling en Hotel De Brink.Inmiddels werken zijn twee dochters ook mee. Bergmans doet meer. "We hebben twee restaurants en hotels, we hebben een eigen soepmerk, een eigen groentetuin en een foodtruck. Er werken inmiddels zo'n vijftig mensen bij ons. Het is een hele klus om alles in goede banen te leiden."Bergmans was ooit horeca-ondernemer van het jaar in Drenthe. Of hij dat nog een keer kan worden? "Nou dat hoeft voor mij niet." Inmiddels zijn er wel plannen om te bouwen. "We gaan de grote zaal opknappen. We blijven bezig."Mocht je als bedrijf met je personeel een keer vrijwilligerswerk willen doen, dan kan je terecht bij de stichting Present in Meppel. Ineke van Faassen begeleidt de vrijwilligers. "We zijn makelaar in vrijwilligers. Groepen melden zich bij ons met de vraag of we kunnen helpen bij vrijwilligersprojecten. Bedrijven doen dit ook."Volgens Van Faassen gaat het bijvoorbeeld om een opknapbeurt van een woning of tuin van iemand die het zelf niet meer kan. "Hoe mooi is het dat mensen elkaar willen helpen."Ondernemen in Drenthe is te zien na het regionale nieuws op TV Drenthe. Of online.