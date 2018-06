Gemeente sluit clubhuis buurtvereniging Bargermeer

EMMEN - De gemeente Emmen heeft het clubhuis van de buurtvereniging Bargermeer-Meerveld tot nader order gesloten. In ieder geval komend weekend blijft de deur dicht.

De gemeente laat weten dat de interim-voorzitter van de buurtvereniging komende week wordt uitgenodigd voor een gesprek met de burgemeester, om de kwestie te bespreken.Een woordvoerder van de gemeente Emmen laat weten dat het clubhuis is gesloten op advies van de politie. "De verhoudingen zijn nogal gespannen, het is goed om dat even af te laten koelen", aldus de woordvoerder.Al een tijdje is er ruzie binnen de buurt- en huurdersvereniging van Bargermeer. Het oude bestuur van de vereniging, onder leiding van (oud-)voorzitter Joke Vrieling, is eind april tijdens een ingelaste ledenvergadering aan de kant gezet. Illegaal, volgens het afgezette bestuur.Vorige week diende een rechtszaak over de kwestie, maar de rechter stelde het oude bestuur in het ongelijk. Het voormalige bestuur moest van de rechter voor vandaag de sleutels, boekhouding en andere zaken overdragen aan het interim-bestuur.De verhoudingen in de wijk zijn al langere tijd verstoord. Vier leden werden eerder al door het oude bestuur geroyeerd, na ruzies over de wijkkrant en een doodsbedreiging aan het adres van de voorzitter. Een vertegenwoordiger van de Brede Overleggroep Kleine Dorpen moest eraan te pas komen om de gemoederen te sussen.