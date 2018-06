Wat is er dit weekend te doen in Drenthe?

ASSEN - Muziekfanaten kunnen dit weekend prima in Drenthe terecht, met onder meer Retropop en het Holland International Blues Festival. Maar er is veel meer te beleven in onze provincie.

We zetten een aantal tips voor je op een rijtje.Zaterdag wordt de haven van Meppel opengesteld voor publiek. Met pendelboten worden bezoekers naar allerlei rondleidingen en haltes gebracht. Meppel aan Zee duurt van 10.00 tot 16.00 uur.Het hele weekend staat Meppel in het teken van water, want op zondag wordt hetgehouden. Daar hoort onder meer debij. Ongeveer honderdvijftig zwemmers duiken de grachten van Meppel in. De City Swim begint om 12.00 uur.De echte waterrat heeft sowieso een goed weekeinde voor de boeg. Dit weekend zijn namelijk ook nog eens de IVN Slootjesdagen. Op meerdere plekken in Drenthe worden rondom het water activiteiten georganiseerd.Bij het Oostervoorsche Diep in Norg kun je tussen 10.00 en 15.00 uur terecht voor een slootjessafari en een kikkerconcert. En in Emmen kun je tussen 14.00 en 16.00 uur op zoek naar waterdiertjes bij 't Appeltje aan de oude Roswinkelerweg in Emmen.Kijk op Roeg.tv voor meer informatie over de Slootjesdagen Na twee jaar wachten gaat zaterdag de Overcingeltunnel in Assen open voor verkeer. Tegelijkertijd wordt de Stadsboulevard geopend. Tussen 14.00 en 16.00 uur kunnen geïnteresseerden door de tunnel wandelen. Rond 17.30 uur wordt de tunnel geopend voor het verkeer en razen er auto's doorheen.Geen zin om beestjes te tellen, maar wil je wel even de natuur in? Dan kun je op excursie door Nationaal Park Drentsche Aa. Tijdens de excursie leer je meer over Varik, Bonnen en het Bonnerveld. De starttijd is 10.00 uur en de excursie duurt zo'n twee uur. Neem wel waterdichte schoenen en een verrekijker mee.Ook in de Wijk kunnen wandelaars zaterdag terecht om een middagje cultuur te snuiven. Een gids wandelt met geïnteresseerden langs historische plaatsen in het dorp de Wijk en het Reestdal. Deze wandeling duurt ook ongeveer twee uur en begint om 14.00 bij de Wijker Molen.Weet je wat 'trickriding' is? Of een 'barrelrace'? Dan is de paardenshow in Peize misschien een interessante besteding van je zondag. Vanaf 13.15 is er in het dorp van alles te beleven op het gebied van paarden. Er worden wedstrijden gereden en vanaf 13.15 uur kun je opstappen voor een rondrit door het dorp.Kun je nu al niet wachten tot de TT, dan zijn er dit weekend alvast wat races op het TT Circuit. De MotoGP-coureurs van de toekomst nemen het zaterdag en zondag tegen elkaar op op het TT Junior Track. De wedstrijden zijn gratis toegankelijk.En voor al het nieuws over 'de grote TT' kun je natuurlijk terecht op onze speciale TT website TTDrenthe.nl