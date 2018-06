Leerlingen steken handen uit de mouwen tijdens Jeugdwatercongres in provinciehuis Drenthe

Wat leeft er in de vijver van het provinciehuis in Assen? En hoe kun je zien hoeveel zuur er in water zit? Dat zochten leerlingen van verschillende Drentse en Groningse scholen uit tijdens het Jeugdwatercongres.

In de afgelopen weken bogen leerlingen van het Carmelcollege in Emmen, het Roelof van Echtencollege uit Hoogeveen, het Ubbo Emmius uit Stadskanaal en het Praedinius uit Groningen al hun hoofd over actuele watervraagstukken, zodat ze goed voorbereid waren.Het congres begon met een welkomstwoord door gedeputeerde Henk Jumelet, waarna plastic soup surfer Merijn Tinga vertelde over het probleem met plastic in het water.Daarna was het tijd om zelf de handen uit te mouwen te steken. In de hal en buiten konden de scholieren overal zelf proefjes doen. Zo kon je kijken hoeveel zuur er in water zat, uitzoeken wat er allemaal leeft in de vijver van het provinciehuis of een bezoekje brengen aan de tentoonstelling 'het riool leeft'.Ook gingen de leerlingen met elkaar in debat en gaven hun mening over stellingen als: 'op alle verpakkingen, dus ook wikkels van snoep, moet statiegeld komen' of 'werk aan de winkel voor het waterschap als we steeds meer hoosbuien krijgen, wij burgers hebben daar toch geen invloed op'.Hun mening geven met groene en rode kaarten durfden de leerlingen wel, maar reageren voor de microfoon was toch iets moeilijker. Toch ontdooien de leerlingen na de eerste stelling en ontstond er een klein debat, met goede argumenten.Het Jeugdwatercongres wordt georganiseerd door IVN Regio Noord, in samenwerking met de provincies Drenthe en Groningen en de waterschappen Drents Overijsselse Delta, Hunze en Aa’s en Noorderzijlvest.