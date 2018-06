Deel dit artikel:











Grolloo en de blues: een onafscheidelijk duo. Hoe begon die liefde? Harry Muskee bracht de blues naar Grolloo. (foto: Jeanine Hofsteenge/RTV Drenthe) Waar het allemaal begon: café Hofsteenge (foto: Jeanine Hofsteenge/RTV Drenthe) De poorten van het Holland International Blues Festival gaan bijna open. (foto: Jeanine Hofsteenge/RTV Drenthe)

GROLLOO - Het Holland International Blues Festival is uitgegroeid tot een walhalla voor de bluesliefhebber. Tienduizenden bezoekers komen naar Grolloo om levende legendes als Ringo Starr en Joe Bonamassa op het podium te zien. Maar hoe begon die grote bluesgekte in dat kleine dorpje?

"Harry Muskee wandelde het café binnen bij mijn ouders en ging aan de stamtafel zitten. Hij was op zoek naar woonruimte", zegt John Hofsteenge, uitbater van Café Hofsteenge. Die woonruimte werd geregeld. Hij kon terecht in een boerderij aan de Voorstreek.



Tweede huis

Daarmee kwam volgens Hofsteenge voor Muskee een einde aan een roerige tijd. Volgens sommigen verhuisde hij naar Grolloo uit liefdesverdriet. Wat zeker is, is dat Muskee in de periode tussen 1967 en 1971 in de boerderij woonde en repeteerde. Zijn tweede huis was het café, aan het einde van de straat.



"Ik denk dat ik een jaar of tien was toen het allemaal begon", zegt Hofsteenge. Het café was dé plek voor optredens en diende ook als vaste hangplek van bandleden, zoals Eelco Gelling en later Herman Brood. "Er kwamen allemaal andere mensen naar Grolloo toe en het werd steeds drukker."



Lang haar

In het dorp moesten ze even wennen aan de nieuwe bezoekers. Dat lange haar van de muzikanten vonden de dorpsbewoners maar niks. "Maar met die jongens, daar was helemaal niks mis mee. En na twee weken was iedereen aan het lange haar gewend", zegt Grietje Hofsteenge, die samen met Harm Hofsteenge het café runde in die tijd. "Hij noemde mij altijd zijn tweede moeder. Ik waste zijn kleren en maakte ze als er iets stuk was."



Zelf hielden Grietje en Harm Hofsteenge niet zo van bluesmuziek. Maar zoals John Hofsteenge zegt: "Als mijn vader Muskee niet welkom had geheten, was dit allemaal nooit gebeurd."