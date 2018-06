Meepraten in Cassata: Eerst alle daken vol leggen met zonnepanelen en daarna pas zonneweides

ASSEN - Laten we eerst alle daken in Drenthe vol leggen met zonnepanelen en daarna pas beginnen met zonneweides. Dat is de stelling morgen in Cassata, waarover u kunt meepraten.

In Drenthe neemt het aantal plannen voor zonneparken snel toe. De Natuur- en Milieufederatie is in onze provincie bang voor ' een confetti aan parken '. Er dreigt een wildgroei, als provincie en gemeenten niet goed op 'hun zaak' letten, en daarbij loopt het Drentse landschap gevaar.Ook de land- en tuinbouwsector ziet de dreigende teloorgang van kostbare grond met lede ogen aan. Projectontwikkelaars in zonneparken, zoals Powerfield , lopen de deur plat bij boeren om landbouwgrond om te bouwen tot zonneweides. Driekwart van de boeren ziet dat niet zitten, volgens een enquete van LTO De Natuur- en Milieufederatie Drenthe houdt 26 juni een groot publiek debat over zonneparken in Drenthe. Centrale vraag tijdens dit debat is: "Hoe zorgen we ervoor dat de plannen, die van belang zijn voor een energie-neutrale toekomst, zo worden uitgevoerd dat ze passen bij Drenthe? Zowel bij de inwoners als bij het landschap."Een interessante vraag wellicht, maar is het niet beter het landschap zoveel mogelijk te ontzien en beginnen met zonnepanelen op het dak?De stelling is daarom:Laat ook uw reactie achter op Facebook Morgenmiddag in het achtergrondprogramma Cassata zijn vanaf 12.10 uur te gast directeur Reinder Hoekstra van de Natuur- en Milieufederatie Drenthe, en directeur Symen Jellema van Powerfield, de grootste ontwikkelaar van zonneparken in het Noorden.