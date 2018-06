Deel dit artikel:











Onderzoekers: Ook Drenthe hoort bij aardbevingsgebied Ook Noordenveld, Tynaarlo en Aa en Hunze horen bij aardbevingsgebied (foto: RTV Drenthe)

ASSEN - Het aardbevingsgebied is groter dan alleen Groningen. Ook Noordenveld, Tynaarlo en Aa en Hunze horen er statistisch gezien bij.

Dat zeggen promovendus Nicolás Durán en hoogleraar Paul Elhorst van de Rijksuniversiteit Groningen. Zij onderzochten de verkoop van woningen in Groningen, Friesland en Drenthe tussen 1993 en 2014.



Daarbij keken ze naar hoe vaak een woning was getroffen door een aardbeving en wat dat met de prijs deed. Huizen die het meest werden getroffen daalden 27 procent in waarde, huizen die het minst werden getroffen 1 procent.



Ook in Drenthe waardedaling

"Ook in drie Drentse gemeenten is sprake van waardedaling door aardbevingen, vooral aan de noordkant", zegt Elhorst. "Er is sprake van een soort viruseffect. Het gebied van huizen die beïnvloed zijn door de bevingen is steeds groter geworden."



En nu?

Maar wat kunnen we met die onderzoeksresultaten? "De rechter heeft gezegd dat waardedaling door aardbevingen door de NAM vergoed moet worden", zegt Elhorst. "Ik doe met dit onderzoek een voorstel voor een compensatieschema. We kunnen nu relatief eenvoudig uitrekenen op hoeveel compensatie iedereen recht heeft."



Den Haag

Elhorst gaat het onderzoek bekendmaken in Den Haag en hoopt op steun vanuit de samenleving. "Het gaat om veel geld en dan is er altijd enige aarzeling. Maar het gasveld heeft ons 300 miljard euro opgeleverd, als je daar 2 miljard euro van gebruikt voor compensatie is dat ook weer niet zo vreselijk veel."