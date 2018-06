Deel dit artikel:











Culinair fotograaf exposeert in Sleen: 'Drenthe beter dan Hongkong' Jan Bartelsman exposeert zijn voedselfoto's in Sleen (foto: RTV Drenthe)

SLEEN - Het is de droom van veel foodbloggers: de wereld rondreizen om eten te fotograferen. Jan Bartelsman leeft die droom en vanaf vandaag exposeert hij zijn foto's in Sleen.

Tijdens de expositie laat Bartelsman foto's zien die hij voor zijn werk heeft gemaakt, maar ook eigen artistieke beelden zijn te bewonderen.



Bartelsman kan zijn werk vrij kort en simpel omschrijven. "Het is mijn taak ervoor te zorgen dat datgene wat chefs maken er lekker uitziet. Dat doe ik al twintig jaar over de hele wereld", vertelt de culinair fotograaf.



Drenthe beter dan Hongkong

Ondanks dat hij overal op aarde in restaurants is geweest en het beste eten heeft mogen fotograferen, wint Drenthe het in sommige opzichten van wereldsteden als Hongkong.



"Chefs kunnen in Drenthe met lokale producten werken. In Hongkong kun je gemakkelijk producten uit winkels van over de hele wereld laten komen, maar hier is het gewoon lekker van het land en dichtbij."



'Gebruik het licht'

Voor iedereen die weleens foto's van zijn of haar eten maakt, heeft Bartelsman wat tips om betere plaatjes te schieten. "Probeer je foto's overdag te maken, bij een mooi groot raam. Gebruik geen lichtsoorten door elkaar, dus niet van boven een spotje aanzetten als je bij het raam zit."



De expositie van Jan Bartelsman is vanaf vandaag te zien in Galerie 10, bij de Mooie Mijt in Sleen.