Protonencentrum UMCG officieel geopend

GRONINGEN - Het protonencentrum van het UMCG in Groningen is vanochtend officieel geopend. Minister Bruno Bruins van zorg opende het complex, dat het eerste protonentherapiecentrum van Nederland is.

Protonentherapie is een voor Nederland nieuwe bestralingsbehandeling voor kankerpatiënten. Een tumor kan heel nauwkeurig bestraald worden, waardoor de omliggende, gezonde weefsels onbeschadigd blijven en er minder kans op complicaties is. Vooral kinderen hebben voordeel bij deze therapie.Linda is een van de eerste patiënten. Ze heeft een tumor op haar tong en voor haar is het protonencentrum een uitkomst. "Ik ben heel blij dat ik hiervoor in aanmerking kom", zegt ze tegen RTV Noord . Ze heeft er inmiddels vijftien behandelingen op zitten en moet nog twintig bestralingen ondergaan."Het is zo voorbij. De meeste tijd zit hem in de voorbereiding: je moet precies goed liggen. Dat wordt allemaal ingemeten en dan gaat het best snel. De bestraling duurt denk ik een kwartiertje. Het is supermodern, heel spectaculair. Het is een enorm apparaat waar je onder ligt."In het centrum kunnen ongeveer zeshonderd mensen per jaar behandeld worden.