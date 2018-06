Deel dit artikel:











Daniël Lohues op clubtour met band Lohues gaat met een elektrische band op tour (foto: Management Daniël Lohues)

ERICA - Daniël Lohues gaat met een elektrische band op clubtour. In oktober speelt hij Eindhoven, Hengelo, Utrecht, Den Haag, Zwolle, Groningen, Nijmegen en Haarlem.

Onder de naam ‘DaniëlLohues Elektrisch’ gaat Lohues op pad met een keuze uit de bandnummers die te vinden zijn in zijn omvangrijke oeuvre van de afgelopen vijfentwintig jaar.



'Zweet voor de kop'

Lohues kijk met enthousiasme vooruit: “Het wordt dampen, een popconcert, rock and roll, of hoe het ook heet. Fender om de hals. Gitaarversterker voluit. Zweet voor de kop”.



De band zal naast Lohues (gitaar en zang) bestaan uit Bernard Gepken (gitaar), Reyer Zwart (bas), Bram Hakkens (drums) en Ferry Lagendijk (toetsen).