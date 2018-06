'Moeder Sharleyne sliep niet tijdens fatale val van dochter'

HOOGEVEEN - De moeder van Sharleyne lag niet te slapen toen het 8-jarige meisje van flat De Arend in Hoogeveen viel.

Dat beweert een nieuwe getuige in de slepende zaak, meldt de Volkskrant . De getuige, een bovenbuurman, hoorde in de nacht van de val een gesprek tussen Sharleyne en haar moeder Hélène J.J. staat komende week terecht voor moord, nadat de zaak eerder werd geseponeerd wegens gebrek aan bewijs. Ze heeft altijd gezegd dat ze sliep tijdens de val van haar dochter. Dat verhaal wordt ontkracht door de nieuwe getuigenis. Bovendien vindt het Openbaar Ministerie (OM) het ongeloofwaardig dat J. na de val wakker werd van de tocht, omdat er drie deuren tussen haar slaapkamer en die van Sharleyne zaten.De bovenbuurman heeft volgenszijn verhaal ook direct na de val in 2015 gedaan, maar in het dossier zijn deze notities niet terug te vinden.Sébas Diekstra, de advocaat van Sharleynes vader Victor Remourchamps, noemt het bewijs nu overweldigend. "De vele wettige en overtuigende bewijsmiddelen maken duidelijk dat de eerder aangehaalde scenario’s waardoor Sharleyne zou zijn overleden, volstrekt onaannemelijk zijn geworden", zegt hij tegen de krant.De advocaat van Hélène J. wil in aanloop naar de rechtszaak, die wonsdag begint, niet reageren.