Emmenaar Tommie Falke in Oranje-selectie voor historische duels tegen Zweden Tommie Falke (foto: RTV Drenthe)

HANDBAL - Emmenaar Tommie Falke van Hurry-Up maakt vanmiddag en komende woensdag deel uit van de 16-koppige selectie van Oranje, dat zich in een dubbele ontmoeting met Zweden hoopt te plaatsen voor het WK.

Geschreven door Niels Dijkhuizen

Hoekspeler Falke krijgt van de IJslandse bondscoach Erlingur Richardsson de voorkeur boven Jordy Baijens (Volendam) en Rutger ten Velde (Wilhelmshavener, Duitsland). De enige 'concurrent' van de Drent op de linkerhoek is Bundesliga-speler Jeffrey Boomhouwer.



16.00 uur

De wedstrijd tegen de verliezend EK-finalist in Den Bosch begint vanmiddag om 16.00 uur en de return, aanstaande woensdag in Kristianstad, om 19.30 uur.



Voor het eerst sinds 1961

Als Nederland Zweden bedwingt dan staat Oranje voor het eerst sinds het WK in 1961 weer op een eindtoernooi. Het WK wordt in januari 2019 in Duitsland en Denemarken gehouden.



Selectie

Hieronder de voltallige selectie van Oranje tegen Zweden:

Jasper Adams – TV Emsdetten

Dani Baijens – SG Flensburg-Handewitt

Jaap Beemsterboer – Volendam

Jeffrey Boomhouwer – MT Melsungen

Gerrie Eijlers – Volendam

Tommie Falke – Hurry-Up

Ephrahim Jerry – Sporting Nelo

Evert Kooijman – Achilles Bocholt

Toon Leenders- HSG Nordhorn-Lingen

Bart Ravensbergen – Selestat Alsace Handball

Bobby Schagen – TVB 1898 Stuttgart

Iso Sluijters – Gornik Zabrze (oud E&O)

Alec Smit – HSG Nordhorn-Lingen

Kay Smits – Wilhemshavener HV

Ivo Steins – LIONS

Luc Steins – Tremblay en France