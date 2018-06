Deel dit artikel:











Programma nacompetitie zaterdagvoetbal: Drie Drentse kansen op promotie en de laatste van vv Sweel Programma nacompetitie zaterdag (Foto: RTV Drenthe)

VOETBAL - Vandaag speelt vv Sweel zaterdag de allerlaatste wedstrijd in haar bestaan. De fusieclub, die in het seizoen 2014/2015 het levenslicht zag was de opvolger van sportclub Zweeloo. Die oorspronkelijke zaterdagclub werd opgericht op 1 januari 1965.

Sweel strijd tegen degradatie uit de 4e klasse en speelt vanmiddag op eigen veld tegen WVV.



Prestatieteam op zaterdagavond

Vanaf volgend seizoen telt vv Sweel nog maar één prestatief elftal en dat team, het huidige eerste elftal van vv Sweel zondag, gaat haar thuisduels (zo veel mogelijk) op de zaterdagavond spelen.



Achilles 1894, MSC zaterdag en Nieuw Balinge

Drie Drentse clubs kunnen vandaag bij een zege in de finale van de nacompetitie de platte kar op, want een overwinning betekent voor deze clubs promotie: Achilles 1894 kan ten koste van FDS promoveren naar de 3e klasse. MSC zaterdag speelt volgend seizoen in de vierde klasse als de Meppeler club op eigen veld wint van Ternaard en Nieuw Balinge mag zichzelf ook vierdeklasser noemen als het op eigen veld Lycurgus weet te verslaan.



FDS, BSVV en ONR

Voor FDS, BSVV en ONR dreigt degradatie uit de derde klasse. FDS speelt tegen Achilles 1894 (om 14.00 uur op het veld van Asser Boys), BSVV moet op bezoek bij het Groninger Poolster en ONR speelt uit bij Ropta Boys.



Hieronder het complete programma van vandaag:



Hoofdklasse - 1e klasse

2e ronde:

A. DETO - vv Groningen

B. Huizen - Zerzes of DZB

C. Kloetinge - Sportlust '46

D. Montfoort - WHC

E. Brielle - ARC 4-3

F. Flevo Boys - RVVH 3-1



zaterdag 16 juni, finaleronde:

winnaar A - winnaar B

winnaar C - winnaar D

Brielle - Flevo Boys

(winnaars van deze 3 finales spelen volgend seizoen in de hoofdklasse)



1e klasse - 2e klasse

2e ronde

A. d'Olde Veste '54 - Leeuwarder Zwaluwen

B. Blauw Wit '34 - Pelikaan S



zaterdag 16 juni, finale:

winnaar A - winnaar B

(winnaar volgend jaar in 1e klasse)



2e klasse - 3e klasse

2e ronde

A. Veenwouden - Leovardia

B. ONT - Kollum

C. Groen Geel - LTC

D. Hardenberg'85 - The Knickerbockers



zaterdag 16 juni, finaleronde:

winnaar A - winnaar B

winnaar C - winnaar D

(winnaars volgend jaar in 2e klasse)



3e klasse - 4e klasse

finaleronde:

A. FC Wolvega - AVC

B. Makkum - Heeg

C. Ropta Boys - ONR

D. Poolster - BSVV

E. Achilles 1894 - FDS

F. TOP '63 - Waskemeer

G. VIOD Driesum - SJS

(winnaars volgend jaar in 3e klasse)



4e klasse- 5e klasse

finaleronde:

A. De Lauwers - Stedum

B. Kootstertille - HJSC

C. Tzummarum - Sleat

D. Ouwe Syl - ODV

E. Sweel - WVV

F. Nieuw Balinge - Lycurgus

G. MSC - Ternaard

(winnaars volgend jaar in 4e klasse)