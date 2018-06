In beeld: Retropop in Emmen

EMMEN - Ronan Keating, Racoon, Fischer-Z en Ronnie Flex. Ze stonden gisteren allemaal op Retropop.

De Grote Rietplas in Emmen is deze dagen omgetoverd in een groot festivalterrein. Retropop is dit jaar voor het eerst een tweedaags festival. Vandaag treden onder meer Uriah Heep, Chef'Special en Anastacia op.Onze fotografe Kim Stellingwerf was gisteren in Emmen en maakte deze mooie foto's.