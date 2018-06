'Tennisser Boy Westerhof verdacht van matchfixing'

Boy Westerhof tijdens een toernooi in Rotterdam in 2011 (foto: ANP / Koen Suyk)

TENNIS - Het Belgische Federaal Parket (FP) heeft twee Nederlandse tennissers als verdachten op het oog in het matchfixingschandaal rond een Armeens-Belgisch goksyndicaat. Volgens het Belgische OM hebben de twee zich mogelijk schuldig gemaakt aan het manipuleren van meerdere wedstrijden.