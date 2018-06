De vrachtwagen belandde in de sloot (foto: Persbureau Meter)

HOOGEVEEN - Op de A28 bij Hoogeveen is vanochtend een vrachtwagen van de weg geraakt en in de sloot beland.

De chauffeur van de vrachtwagen is met onbekende verwondingen naar een ziekenhuis gebracht. Het ongeluk gebeurde in de richting van Meppel. Het is nog niet duidelijk hoe het ongeluk kon gebeuren.