Onderbroeken met stopwerk en gouden oorijzers in Ruinerwold Rijke Ruinerwoldse boeren lieten zich graag fotograferen (foto: RTV Drenthe)

RUINERWOLD - In museumboerderij de Karstenhoeve in Ruinerwold is een tentoonstelling te zien over een verdeelde samenleving: Rijk als Boaz, arm als Job.

Geschreven door Lydia Tuijnman

Een eeuw geleden woonden in en rond Ruinerwold zeer rijke boeren. Het geld hadden ze verdiend met boter. De vette weiden van het gebied waren bij uitstek geschikt voor melkvee. De boter, die de boeren zelf bereidden, werd verkocht op de donderdagse markt in Meppel. Deze boter was van hoge kwaliteit en zeer gewild. De boter werd verscheept over de Zuiderzee naar de Randstad en werd zelfs geëxporteerd naar Engeland.



Rijkdom werd getoond

De Ruinerwoldse boerenfamilies staken hun met boter verdiende weelde niet onder stoelen of banken. Ze droegen zilveren knopen, gespen en broches. Ze hadden gebeeldhouwde eiken kasten vol met de prachtigste kleding en gesteven linnengoed van de allerbeste kwaliteit.



Dit alles is te zien in de expositie van de museumboerderij. Aan de wanden hangen de portretten van de trotse boerengezinnen in hun zondagse uitdossingen.



Keuterboeren en dagloners

In het gebied woonden ook veel keuterboeren en dagloners die maar nauwelijks in hun onderhoud konden voorzien. Ook voorwerpen verbonden met deze nette armoede worden getoond. Directeur Petra Nieuwenhuis: "Van de arme kant van Ruinerwold is niet zoveel overgebleven, het was moeilijker deze kant van de tentoonstelling te vullen."



Zo is er een lange onderbroek van een landarbeider te zien. Het ding is verwassen en grijswit van kleur. In het kruis zit een mozaïek van nauwkeurige stopwerkjes, waarmee de levensduur van het kledingstuk werd verlengd.



De nieuwe expositie van Museumboerderij de Karstenhoeve is tot en met 29 september te zien. In de uitzending van Drenthe Toen, het programma over de geschiedenis van Drenthe, is een rondgang langs deze tentoonstelling te beluisteren. Het programma wordt morgenmiddag tussen 14.00 en 15.00 uur uitgezonden.