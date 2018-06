In beeld: Holland International Blues Festival in Grolloo

GROLLOO - Scheurende gitaren, dertienduizend mensen en behoorlijk wat liters bier. Gisteren was de eerste dag van het Holland International Bluesfestival in Grolloo.

Op de eerste festivaldag stonden niet de minste namen op het programma: zo kwamen Ringo Starr and his All Star Band en Jeff Beck naar de grootste festivaltent van Europa. Vandaag is de tweede en laatste dag van het festival, met onder meer meestergitarist Joe Bonamassa op het podium.Rego Meijer is dit weekend in Grolloo. Hij maakte onderstaande foto's.