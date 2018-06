Twee gewonden bij ongeluk op N375 bij Ruinen [update]

RUINEN - Op de N375 bij Ruinen zijn vanmiddag twee auto's op elkaar gebotst. Daarbij zijn twee gewonden gevallen.

Een van de gewonden zat bekneld in de auto. De slachtoffers zijn met onbekende verwondingen naar ziekenhuizen in Zwolle en Groningen gebracht.De N375 was tussen Ruinen en Pesse in beide richtingen een paar uur lang afgesloten voor verkeer. De politie doet onderzoek naar de oorzaak van het ongeluk.