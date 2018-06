Deel dit artikel:











Eric Prins nieuwe trainer van FC Klazienaveen Eric Prins wordt de nieuwe trainer van FC Klazienaveen (Foto: RTV Drenthe archief)

VOETBAL - Eric Prins is de opvolger van Casper Goedkoop als trainer van FC Klazienaveen. Goedkoop kon, door de promotie van FC Emmen, zijn dubbelfunctie als trainer van FC Klazienaveen en assistent trainer van FC Emmen niet langer combineren. Prins tekent voor één seizoen.

Prins was tot en met dit seizoen trainer van twee clubs uit Coevorden. Zaterdag van CSVC, zondag van Germanicus. In de winterstop werd bekend dat Prins en CSVC niet met elkaar verder gaan, zodat de oefenmeester op zoek ging naar een nieuwe zaterdagclub. Met FC Klazienaveen heeft Prins die nieuwe club gevonden.



FC Klazienaveen speelt ook volgend seizoen in de zaterdag 2e klasse. Dit seizoen deed de ploeg mee om de prijzen, maar greep uiteindelijk overal naast.