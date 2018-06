Bouke Arends moet Europees advies opstellen over grensregio's

EMMEN/BRUSSEL - Wethouder Bouke Arends van Emmen is deze week officieel benoemd tot rapporteur van de commissie grensoverschrijdende samenwerking. In die functie moet hij een advies opstellen over de wet- en regelgeving in de grensregio's.

Volgens Arends zijn er namelijk veel regeltjes die goede samenwerking in de weg staan. "Dat zie ik dagelijks in Emmen", zegt hij vandaag in het radioprogramma Cassata . "Als je net over de grens in Duitsland wil werken of studeren, zijn er allerlei problemen. Bijvoorbeeld met het erkennen van diploma's."De Europese Commissie heeft een voorstel ontworpen om die problemen te verminderen. "Het Europees Comité van de Regio's, waar ik namens de Vereniging Nederlandse Gemeenten inzit, mag daarover adviseren. Er was veel belangstelling van leden om rapporteur te worden, maar ik werd het."Arends, die de functie van rapporteur een eer vindt, is ongeveer een half jaar bezig met de klus. "Eind december moet het rapport worden vastgesteld", aldus de wethouder. Arends denkt gemiddeld één week per maand in Brussel te zijn. Zijn werk als wethouder in Emmen lijdt er volgens hem niet onder. "Ook op afstand kan ik Emmen in de gaten houden en besturen."