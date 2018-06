Deel dit artikel:











Tweede startrij voor Khan in Tsjechië Walid Khan start de race in Tsjechië vanaf de vierde plaats (foto: donnyfoto.com)

MOTORSPORT - Walid Khan uit Emmen blijft zich verbeteren in zijn debuutjaar in het wereldkampioenschap Supersport 300. Bij de vorige race in Engeland haalde hij met een zevende startplaats zijn beste uitgangspositie tot dan toe. Vandaag behaalde hij bij de kwalificatie op het circuit Brno in Tsjechië de vierde startplaats.

Khan wist zich met een zevende tijd in de trainingen rechtstreeks te plaatsen voor de tweede kwalificatiesessie waarin de twaalf snelste coureurs van het weekend strijden voor de pole. Die ging uiteindelijk naar de Indonesiër Galang Hendra Pratama, die de Nederlander Scott Deroue en de leidster in het kampioenschap Ana Carrasco achter zich hield.



Voor Khan eindigde een sterke kwalificatie op de vierde plaats, op iets minder dan een seconde achterstand van de snelste man.



Het wereldkampioenschap Supersport 300 is dit jaar voor het eerst op het Tsjechische circuit, maar Khan reed er vorig jaar nog twee wedstrijden voor de Red Bull Rookies Cup en kon die ervaring dus verzilveren met een plaats op de tweede startrij.