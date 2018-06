Overcingeltunnel in Assen trekt veel bekijks

ASSEN - De Overcingeltunnel in Assen trekt veel wandelend publiek. Voor één keer is de tunnel onder het stationsplein open voor voetgangers. Na 16.00 uur vanmiddag raast er alleen nog autoverkeer doorheen.

De tunnel is vandaag officieel geopend. Ruim twee jaar is er aan gewerkt, de ruim driehonderd meter lange Overcingeltunnel, die over een lengte van 170 meter ook echt een tunnel is.De Overcingeltunnel is een belangrijk onderdeel van de nieuwe Stadsboulevard van Assen. De tunnel van ruim 22 miljoen euro maakt deel uit van het miljoenenproject de FlorijnAs. In totaal wordt er 200 miljoen gestoken in verbetering van de bereikbaarheid van Assen, voor auto, trein, fiets en bootjes.Na de Overcingeltunnel moet het Stationsplein nog klaargemaakt worden. Ook begint dit najaar de aanleg van tunnel De Maten in de Europaweg-Zuid, als verbinding naar het uitbreidingsplan Diepstroeten in Assen-Oost. Begin 2020 moet al het werk klaar zijn.