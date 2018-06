Poll: Voor wie ben je tijdens het WK voetbal?

ASSEN - Rusland trapt donderdag het WK voetbal 2018 af tegen Saudi-Arabië. Het wordt een WK zonder Oranje. Ben jij nu voor een ander land, of maakt het je niets uit?

Misschien gaat je steun uit naar een van onze buurlanden, of gun je het sterspelers als Neymar, Messi of Cristiano Ronaldo? RTV Drenthe is benieuwd naar jouw voorkeur.Laat het ons weten en vul hier een korte enquête in over het WK voetbal 2018 De enquête is opgesteld door de NOS en de regionale omroepen. Invullen kan alleen vandaag nog.