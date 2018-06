Ondernemen in Drenthe: 'Het boertje uit Drenthe dat half Europa voorziet van sportapparatuur'

ZUIDWOLDE - Een geintje, meer was het eerst niet, maar nu neemt dat geintje van staalbedrijf Python uit Zuidwolde toch wel serieuze vormen aan.

"Het begon met een rekje voor de buurvrouw, en het is volledig uit de klauwen gelopen", lacht Mark Veldman van Python."We hebben een buurvrouw met een plaatselijke sportschool", vertelt Veldman. "Ze wilde graag een crossfitrek hebben en dat wilde ze kopen bij een Amerikaan. Hartstikke mooi, maar wij hebben een mooi staalbedrijf, offshore-gerelateerd en ik dacht: dat kunnen wij ook."En zo geschiedde. Veldman en zijn mannen gingen aan de slag, bouwden een crossfitrek voor de sportschool van de buurvrouw en dat bleek een succes. Zo'n succes dat ze nu onder de naam Gorilla Grip een apart bedrijf zijn gestart voor de sportartikelen.Het bedrijf heeft een hoge standaard door het kwalitatief hoogwaardige staalwerk voor de offshore-bedrijven, legt Veldman uit. "Dezelfde lassers en voorbewerkers maken ook de sportproducten, dus ze gaan met hetzelfde hart en ziel erin." Dat maakt volgens hem een groot verschil."Het boertje uit Drenthe dat half Europa voorziet van sportapparatuur. Het klinkt heel gek om als heel klein spelertje op de markt naar de heel grote jongens een lange neus te maken", vertelt Veldman. Hij had nooit verwacht dat de verkoop van de sportrekken zo'n wending zou nemen. Inmiddels concurreert Gorilla Grip met wereldwijde sportmerken en vanuit heel Europa komen opdrachten binnen om sportscholen en gyms in te richten."We hebben eigenlijk wel als doelstelling om over drie jaar in de top vijf van de Europese merken te zitten en dat lijkt te lukken", besluit Veldman trots.Bekijk hier de hele uitzending: