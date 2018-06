ACV haalt Hagenauw terug naar Assen

VOETBAL - Arjen Hagenauw uit Roden keert na één jaar terug in formatie van ACV uit Assen. De 23-jarige aanvaller vertrok vorig seizoen naar SC Genemuiden, maar kwam door veel blessureleed nauwelijks aan spelen toe.

Uitslagen en programma nacompetitie zaterdagvoetbal

LTC in finale nacompetitie na late zege op Groen Geel

Vreugde en verdriet bij Drentse clubs in nacompetitie

Eric Prins nieuwe trainer van FC Klazienaveen

Nieuw Balinge is vierdeklasser na doelpuntrijke zege

Bij SC Genemuiden, dat ook speelt in de hoofdklasse, kwam Hagenauw tot 4 competitiedoelpunten terwijl hij een seizoen eerder, toen hij voor ACV uitkwam, nog 9 doelpunten wist te maken. Ook in die periode miste hij wedstrijden door blessures.Arjen Hagenauw begon met voetballen bij vv Roden maar werd al als a-junior gescout door FC Groningen. Bij die club kwam hij tot een aantal optredens in de eredivisie. In 2015 werd hij voor een half seizoen verhuurd aan FC Emmen.Bij ACV hoopt de spits onder Fred de Boer meer speeltijd te krijgen om zo weer wedstrijdfit te worden. ACV speelt volgend seizoen in de hoofdklasse nadat het dit seizoen is gedegradeerd uit de derde divisie.