Deel dit artikel:











Drents Museum start met rondleidingen in gebarentaal Dove mensen hoeven vanaf vandaag geen aparte tolk meer in te huren bij rondleidingen in het Drents Museum (foto: Josien Feitsma / RTV Drenthe)

ASSEN - Dove mensen hoeven vanaf vandaag geen aparte tolk meer in te huren bij rondleidingen in het Drents Museum. Rondleidingen langs de verschillende exposities worden nu ook eens per maand in gebarentaal gegeven.

Geschreven door Josien Feitsma

"Een museum is van iedereen. Het wordt van belastinggeld betaald, dus het is van iedereen. Dus moet het ook toegankelijk zijn voor iedereen", vindt Albert Kool van het Drents Museum.



Afspraak

Sinds januari is een verdrag van de Verenigde Naties geratificeerd waarin staat dat overheden en semi-overheden toegankelijk moeten zijn voor iedereen. Daar wil het Drents Museum met de route in gebarentaal op aanhaken.



Eerste rondleiding

Safiye Yanar leidde vandaag de eerste groep rond. Ze is blij met de stap die het museum zet. "Bij een normale rondleiding kunnen dove mensen niets volgen en dan moeten ze een tolk inzetten. Dan heb je geen directe communicatie, het gaat via een tolk. Dan is vragen stellen misschien ook een hogere drempel. Bij een rondleiding in gebarentaal heb je dat wel", legt ze uit.



Meer speciale rondleidingen

Naast rondleidingen voor doven is het museum ook bezig met rondleidingen door het poppenhuis, waar voorwerpen tastbaar zijn en een programma voor mensen die Alzheimer hebben.



Schilderijen komen tot leven

De eerste rondleiding viel in ieder geval in de smaak vandaag. Kool denkt dat de rondleiding in gebarentaal ook interessant kan zijn voor gewone bezoekers. "Je kunt heel veel leren door vanuit een ander perspectief te kijken. Ik heb van een ander museum al eens gehoord dat het bijna is alsof een schilderij tot leven komt als een NGT-rondleider het vertelt want dan komt in gebarentaal het schilderij nog verder op je af."