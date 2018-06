Nieuw Balinge is vierdeklasser na doelpuntrijke zege

VOETBAL - Nieuw Balinge heeft via de nacompetitie alsnog promotie naar de vierde klasse afgedwongen. De ploeg van trainer Roeland Kwint won voor eigen publiek in de finaleronde van Lycurgus: 5-3.

Uitslagen en programma nacompetitie zaterdagvoetbal

LTC in finale nacompetitie na late zege op Groen Geel

Vreugde en verdriet bij Drentse clubs in nacompetitie

ACV haalt Hagenauw terug naar Assen

Eric Prins nieuwe trainer van FC Klazienaveen

Nieuw Balinge had promotie bovenaan het wensenlijstje staan, maar in de vijfde klasse E werd naast de titel gegrepen. Concurrent Angelslo kroonde zich in april tot de eerste Drentse kampioen in het amateurvoetbal van dit seizoen. Het traject van de nacompetitie zorgde niettemin alsnog voor een feestje bij Nieuw Balinge.De overwinning kwam wederom niet zonder slag of stoot tot stand. Een ronde eerder was Nieuw Balinge tegen GEO (5-3) al ontsnapt aan uitschakeling. In het duel met Lycurgus doemde in de tweede helft opnieuw het randje van de afgrond op. En dat terwijl Nieuw Balinge zich voor de pauze nog van een riante voorsprong verzekerde.Na een lastige start, waarin Lycurgus de bovenliggende partij was, schoot Richard Kats van dichtbij de openingstreffer van Nieuw Balinge binnen. In de slotfase van de eerste helft tilde de thuisclub de marge binnen twee minuten naar drie doelpunten. Eerst zorgde Chris Schutte na een hoekschop voor de 2-0, daarna tekende Dennis Tump voor de 3-0.Door de 3-1 van Lycurgus, gemaakt door Robby van der Veen, zocht Nieuw Balinge na de eerste helft toch niet geheel tevreden de kleedkamer op. De buit leek echter binnen toen tien minuten na de hervatting de 4-1 van Tump viel. Lycurgus kwam desondanks akelig dicht in de buurt van een verlenging. Van Veen en Thijs Wesselink brachten de Groningse achterstand terug tot 4-3.Tot opluchting van het thuispubliek hielp Lycurgus meerdere uitstekende kansen op een vierde treffer om zeep. De bal stuiterde onder meer via de binnenkant van de paal weer terug in het veld. Vlak voor het einde van de reguliere speeltijd maakte Nieuw Balinge alsnog een einde aan alle onzekerheid door de 5-3 te maken. Chris Schutte nam het bevrijdende doelpunt voor zijn rekening.Voor Kwint is het zijn laatste kunstje bij Nieuw Balinge. De trainer vertrekt deze zomer naar Protos uit Steenwijksmoer.