Oranje handballers, met Falke, zetten eerste stap naar WK Tommie Falke in actie voor zijn club Hurry-Up

HANDBAL - Door een 25-24 zege op Zweden hebben de Nederlandse handbalheren, met Emmenaar Tommie Falke in de gelederen, de eerste stap gezet naar de eerste WK-deelname sinds 1961.

Schagen, Adams, Smits en Sluijters waren in Den Bosch goed voor vier goals voor het team van bondscoach Erlingur Richardsson.



Woensdag wordt in Kristianstad de returnwedstrijd tegen de verliezend EK-finalist gespeeld. De winnaar over deze twee duels plaatst zich voor het WK in januari 2019 in Duitsland en Denemarken.



