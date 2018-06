Drentse politiek voor het eerst bij demonstratie kerncentrale Lingen

LINGEN - Bij een demonstratie bij de kerncentrale in het Duitse Lingen was voor het eerst de Drentse politiek vertegenwoordigd. De SP was aanwezig met een delegatie van ongeveer twintig mensen.

De SP had busvervoer geregeld vanaf Emmen en Coevorden om iedereen in de gelegenheid te stellen mee te doen aan de demonstratie, die werd gehouden vanwege het 30-jarig bestaan van de kerncentrale. Ook actiegroepen en politici uit het Oosten van het land waren van de partij. In totaal hebben een paar honderd mensen deelgenomen aan het protest.De demonstranten eisten de vervroegde sluiting van Kernkraftwerk Emsland, die in 2022 sowieso al wordt gesloten. "In de praktijk gaan er dan nog jaren overheen voordat de kerncentrale echt dicht gaat en elke dag dat de kerncentrale in bedrijf is, komt er meer radioactief afval. Dat moet je niet willen," zei SP statenlid Wim Moinat.Bij eerdere protesten waren geen inwoners uit Drenthe aanwezig. Waar komt die plotselinge belangstelling van de Drentse SP vandaan? "Landelijk verzet de SP zich altijd al tegen kernenergie. En eerder richtten de protesten van onze kant zich meer op de kerncentrales in het Belgisch Doel en Tihange, wegens de grote aantallen incidenten daar. De kerncentrale in Lingen is veiliger, maar vormt ook een gevaar," aldus Moinat.Organisator Udo Buchholz verklaart de toegenomen Nederlandse belangstelling voor de protesten doordat de kerncentrales in België steeds vaker in het nieuws zijn. "De kerncentrale in Lingen is ook maar dertig kilometer van Drenthe, dus als daar een ongeluk gebeurt, heeft dat ook gevolgen voor Drenthe," zei Buchholz.De afgelopen tien jaar zijn er ongeveer vijftig storingen gemeld aan de centrale. Het gaat daarbij om incidenten zonder gevaar voor de omgeving.De statenfractie van GroenLinks ondersteunt het protest maar was niet fysiek aanwezig.