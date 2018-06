Deel dit artikel:











LTC in finale nacompetitie na late zege op Groen Geel LTC wint met 1-3 van Groen Geel en is door naar de finale in de nacompetitie (foto: Archief RTV Drenthe)

VOETBAL - Na twee degradaties in drie seizoenen staat LTC op de drempel van een terugkeer in de 2e klasse. In de halve finale van de nacompetitie wonnen de Assenaren met 3-1 bij Groen Geel.

Keeper redt

LTC kende een goede openingsfase met twee kansen, maar daarna had tweedeklasser Groen Geel toch de overhand in de wedstrijd. De Groningers zorgden voor meerdere kansen, maar keeper Jelle van de Veen hield het doel van LTC schoon.



In de tweede helft wist LTC plotseling op voorsprong te komen door een treffer van Avin Rashid Hussein, die een voorzet van invaller Maik Molanus prima afrondde.



Tien minuten voor tijd kwam Groen Geel op 1-1 uit een, volgens LTC, dubieuze strafschop.



Spannende slotfase

Wat volgde waren een aantal spannende slotminuten. De Assenaren schakelden een tandje bij en vijf minuten voor tijd maakte Marc Heerings de 1-2 uit een voorzet van Hussein. Nog geen minuut later besliste Molanus de wedstrijd door de 1-3 binnen te tikken.



Finale

Volgende week speelt LTC in de finale tegen The Knickerbockers, dat met 0-0 gelijk speelde tegen Hardenberg'85 maar na strafschoppen wist te winnen.



Groen Geel is door het verlies tegen LTC gedegradeerd naar de 3e klasse.



Meer amateurvoetbal:

- Uitslagen en programma nacompetitie zaterdagvoetbal

- Vreugde en verdriet bij Drentse clubs in nacompetitie

- ACV haalt Hagenauw terug naar Assen

- Eric Prins nieuwe trainer van FC Klazienaveen

- ​Nieuw Balinge is vierdeklasser na doelpuntrijke zege LTC kende een goede openingsfase met twee kansen, maar daarna had tweedeklasser Groen Geel toch de overhand in de wedstrijd. De Groningers zorgden voor meerdere kansen, maar keeper Jelle van de Veen hield het doel van LTC schoon.In de tweede helft wist LTC plotseling op voorsprong te komen door een treffer van Avin Rashid Hussein, die een voorzet van invaller Maik Molanus prima afrondde.Tien minuten voor tijd kwam Groen Geel op 1-1 uit een, volgens LTC, dubieuze strafschop.Wat volgde waren een aantal spannende slotminuten. De Assenaren schakelden een tandje bij en vijf minuten voor tijd maakte Marc Heerings de 1-2 uit een voorzet van Hussein. Nog geen minuut later besliste Molanus de wedstrijd door de 1-3 binnen te tikken.Volgende week speelt LTC in de finale tegen The Knickerbockers, dat met 0-0 gelijk speelde tegen Hardenberg'85 maar na strafschoppen wist te winnen.Groen Geel is door het verlies tegen LTC gedegradeerd naar de 3e klasse.